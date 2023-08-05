В Крыму потерявшуюся жительницу Симферопольского района нашли в 500 метрах от дома

В поисках приняли участие 30 человек. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Симферопольском районе благополучно завершились поиски 85-летней жительницы села Перевальное.

- Заявка на поиск Лидии Владимировны Шмидт поступила 3 августа около 10 вечера. Женщина ушла из дома еще днем и не вернулась, - рассказали в отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Волонтеры первым долгом обзвонили больницы и составили ориентировку, которую разместили в соцсети. И не теряя драгоценного времени, выехали в Перевальное.

- Еще по пути к штабу группы начинают получать первые задачи на осмотр трассы. Экипажи из Симферополя, Алушты, Евпатории, Феодосии и Севастополя прибывают один за одним и отправляются по новым задачам: осмотр СНТ, в котором проживает Лидия Владимировна, военного городка, а также окрестных лесных зон, - отметили в отряде.

Пожилую крымчанку нашли спустя 2,5 часа поисков, в каких-то 500 метрах от дома. Уставшую и замерзшую женщину доставили на трассу к машине «Скорой помощи».

В поиске участвовали 30 человек, в том числе сотрудники полиции, медики и родные пропавшей.

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