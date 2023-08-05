Самых крупных хищных птиц Крыма побаловали мясом с душком

Пернатые с удовольствием подкрепились тухлым мысом. Фото: кадр видео Алуштинское лесоохотничье хозяйство/VK

В горах Крыма протухшим мясом накормили досыта черных грифов и белоголовых сипов, которые являются самыми крупными птицами полуострова - размах крыльев краснокнижных пернатых достигает полутора метров.

В ГАУ РК «Алуштинское лесоохотничье хозяйство» сообщили, что провели две мясные подкормки стервятников и падальшиков. На подкормочных площадках, расположенных на плато горы Чатыр-Даг и плато Бабуган-яйла для них разложили мясопродукты с душком. Корму специально придали специфический запах, который по душе этим пернатым.

«Банкет» организовали за бюджетные деньги.

- Подкормка прошла в рамках выполнения государственного задания на 2023 год, - отметили в ведомстве.

Мясные подкормки - это одна из мер, которая должна спасти редких падальщиков от вымирания.

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