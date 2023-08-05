Появилось видео момента кражи в одном из кафе Симферополя

Злоумышленник не знал, что в кафе ведется видеонаблюдение. Фото: кадр видео пресс-службы МВД по Республике Крым

Крымские полицейский обнародовали видео, на котором можно увидеть, как мужчина «обчищает» кассу точки общепита. В пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили:

- В полицию Симферополя поступило сообщение от сотрудников одного из местных кафе о том, что при просмотре камер видеонаблюдения обнаружили, как неустановленное лицо проникло в помещение заведения и похитило из кассы 5 тысяч рублей.

Незадачливого злоумышленника нашли и задержали - ранее судимый 31-летний житель Сочи не стал отпираться и признался в содеянном.

«Гастролера» заключили под стражу и завели уголовное дело. По ч. 2 ст.158 УК РФ ему грозит лишение свободы до 5 лет.

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