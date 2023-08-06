Из Москвы в Крым запустят поезда с номерами времен СССР

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» планирует запустить поезда из Москвы в Крым с теми же номерами, что были в СССР. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Ганов.

По его словам, перевозчик вернет два поезда, которые будут ходить из Москвы в Крым и обратно. У составов будут те же номера, которые были еще в советские времена.

– Это 28-й флагманский поезд, также будет еще два, – цитирует Ганова агентство ТАСС.

Гендиректор рассказал, что поезда будут в современном стиле в бирюзовых оттенках «Таврии». Первый состав запустят в 2024 году. Ганов отметил, что компания может создать тематические экспозиции в поездах, которые ходят в Крым. Они могут появиться уже к следующему сезону.

Напомним, Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) с 20 июля увеличила количество рейсов пригородных поездов между Анапой и Керчью. По этому маршруту ежедневно будут курсировать вместительные электропоезда повышенной комфортности – пятивагонная «Ласточка». Также назначаются дополнительные поезда – трехвагонные РА2 через Крымский мост, они будут курсировать по маршруту Тамань – Керчь.