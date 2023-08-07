Полиция установила личность водителя, который грубо нарушил ПДД в Симферополе

Фото: скриншот видео из соцсетей

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, который грубо нарушил Правила дорожного движения в Симферополе: пересек двойную сплошную при обгоне на красный свет. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– Ранее в социальных сетях интернет-пользователи пожаловались на водителя автомобиля Chevrolet Lanos, который на красный сигнал светофора допустил выезд на встречную полосу движения, пересекая двойную сплошную, чем грубо нарушил ПДД, – говорится в сообщении.

Полицейские быстро установили личность лихача – им оказался 30-летний житель другого региона. За проезд на запрещающий сигнал светофора (часть 1 статьи 12.12 КоАП РФ) лихачу назначили штраф в тысячу рублей. Также составлен протокол за выезд «встречку» (часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ), материалы передали в суд.

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