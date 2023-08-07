В трех корпусах Крымского федерального университета в Симферополе начали ремонт

Фото: «Крым 24»

В трех корпусах Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в Симферополе стартовали ремонтные работы.

Фото: «Крым 24»

Фото: «Крым 24»

– Все ремонтные работы завершат до 1 сентября. За это время строители отремонтируют фасады и крышу, установят витражное остекление, проведут водосточную систему, – передает «Крым 24».

Ранее КП-Крым писала, что строительная готовность новых общежитий для студентов КФУ им. В.И. Вернадского в Симферополе составляет 60%. Параллельно идет строительство учебных зданий, благодаря которым университет сможет принять на пять тысяч студентов больше.

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