В трех корпусах Крымского федерального университета в Симферополе начали ремонт

Фото: «Крым 24»
В трех корпусах Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в Симферополе стартовали ремонтные работы.
Фото: «Крым 24»
Фото: «Крым 24»
– Все ремонтные работы завершат до 1 сентября. За это время строители отремонтируют фасады и крышу, установят витражное остекление, проведут водосточную систему, – передает «Крым 24».
Ранее КП-Крым писала, что строительная готовность новых общежитий для студентов КФУ им. В.И. Вернадского в Симферополе составляет 60%. Параллельно идет строительство учебных зданий, благодаря которым университет сможет принять на пять тысяч студентов больше.
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