Крымские школьники примут участие в профориентационной программе «Билет в будущее»

Школьники смогут примерить на себя порядка 50 профессий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму грядущей осенью школьники 6-11 классов пройдут профессиональные пробы по различным специальностям. Об этом сообщили в пресс-службе программы ранней школьной профориентации «Билет в будущее» по Республике Крым.

Проект ранней школьной профориентации «Билет в будущее» реализуется по поручению президента России в рамках национального проекта «Образование» и призван помочь ученикам определиться с выбором профессии и попробовать себя в разных направлениях, в том числе самых новых. Крым участвует в проекте третий год подряд.

В этом году с федеральным проектом сотрудничают 350 крымских школ – более 60% всех школ республики. Школьники смогут примерить на себя порядка 50 профессий, которые разделены по основным профессиональным средам: здоровая, аграрная, комфортная, безопасная, умная, креативная, социальная, деловая и индустриальная.

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