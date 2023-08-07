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НовостиПроисшествия7 августа 2023 13:03

Крымчанин застрелил благородного оленя: мужчину могут посадить на 2 года

Застреливший благородного оленя крымчанин пойдет под суд
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Бахчисарайском районе местного жителя обвиняют в незаконной охоте. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В июне мужчина находился в лесу неподалеку от села Плотинное. Крымчанин незаконно застрелил из охотничьего ружья самца крымского благородного оленя. Было возбуждено уголовное дело. Потерпевшим признали Минприроды Крыма. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. Фигурант заплатил эти деньги.

– Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – говорится в сообщении.

Согласно законодательству, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.