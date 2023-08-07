Крымчанин застрелил благородного оленя: мужчину могут посадить на 2 года

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Бахчисарайском районе местного жителя обвиняют в незаконной охоте. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В июне мужчина находился в лесу неподалеку от села Плотинное. Крымчанин незаконно застрелил из охотничьего ружья самца крымского благородного оленя. Было возбуждено уголовное дело. Потерпевшим признали Минприроды Крыма. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. Фигурант заплатил эти деньги.

– Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – говорится в сообщении.

Согласно законодательству, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.