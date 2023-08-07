В Евпатории гидроцикл сбил женщину: у нее двойной перелом ноги

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Евпатории мужчина на гидроцикле сбил женщину, которая каталась на сап-доске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Житель Евпатории взял на прокат гидроцикл. В результате агрессивной езды мужчина не справился с управлением. Он наехал на жительницу Симферополя, которая каталась на сап-доске. В результате ДТП женщина получила двойной перелом ноги. Пострадавшая попала в больницу. В СК отметили, что угрозы для ее жизни нет.

По факту случившегося получится проверка. Следователи назначили медицинские экспертизы. В СК отметили, что у мужчины нет прав для вождения гидроцикла. Его действиям дадут юридическую оценку.

– Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – говорится в сообщении.