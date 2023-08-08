Под Симферополем столкнулись три иномарки, есть пострадавшие

Фото: МЧС Крыма

Днем 7 августа под Симферополем произошла массовая дорожная авария. Как сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым, в селе Заречном столкнулись три легковушки: Honda Accord, Daewoo Nexia и Toyota Noah.

– В результате ДТП пострадали два человека, – сообщили в чрезвычайном ведомстве. Пожарные помогли медикам доставить пострадавших к машине скорой помощи.

Причины аварии устанавливаются.

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