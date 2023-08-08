В Черноморском районе Крыма пройдут учения 9, 10 и 11 августа

Фото: пресс-служба Минобороны России

В среду, четверг и пятницу, 9, 10 и 11 августа, в Черноморском районе Крыма пройдут плановые учения. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Наталья Писарева.

– Для поддержания боеспособности войск, 9, 10 и 11 августа 2023 года, на территории Черноморского района будут проходить плановые учения, – отметила чиновница.

Писарева призвала соблюдать спокойствие людей, когда будут слышны звуки выстрелов.

Напомним, 7 августа в Севастополе прошла тренировка Черноморского флота России. Она продлилась час в разных районах города. Флот проводил тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения.