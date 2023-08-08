В школы Крыма пойдут более 20 тысяч первоклассников в 2023 году

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023-2024 учебном году в школы Крыма пойдут более 20 тысяч первоклассников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.

В 2022 году в первые классы пошли на 5 тысяч учеников больше – 25 тысяч человек.

– По итогам прошлого учебного года всего школьников в Республике Крым насчитывалось 227 540, – рассказали в Минобрнауки телеканалу «Миллет».

В ведомстве также отметили, что учиться в крымских школах будут и дети из новых российских регионов. Ожидается, что в этом году в образовательных учреждениях республики будут учиться 232 369 человек. 3580 из них прибыли на полуострова из ДНР и ЛНР, а также из Херсонской и Запорожской областей.