Альберт и Юнона: названы самые редкие имена новорожденных в Крыму

За первую неделю августа в отделах ЗАГС Республики Крым зарегистрировано 373 рождения и 276 браков Фото: Иван МАКЕЕВ

За первую неделю августа в отделах ЗАГС Республики Крым зарегистрировано 373 рождения и 276 браков. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на Минюст Крыма.

Порядка 80 рождений зарегистрировано через суперсервис «Рождение ребенка». Сервис позволяет зарегистрировать рождение без личного посещения органа ЗАГС и на основании сведений об актовой записи, полученных из ЕГР ЗАГС, оформить на госуслугах СНИЛС, полис ОМС бенка, а также материнский капитал и социальные пособия.

С начала августа в Крыму зарегистрировали две двойни. Двойняшки родились в Симферополе и Красногвардейском районе.

– Родители новорожденных чаще выбирали для них распространенные имена, самыми популярными из которых были: Артем, Сулейман, Александр, Ислям, Марк, София, Сафие, Виктория, Ангелина, Мавиле, Анна. Среди самых редких имен, которыми реже, но нарекли детей, были: Альберт, Анар, Гере, Дауд, Кристиан, Тенон, Елизар, Хафса, Махназ, Никяра, Юнона, Теона, Байсангур, Товуз, – сообщает агентство.

Больше всего браков заключено в Симферополе (61), Симферопольском районе (34), Евпатории (26), Керчи (23) и Ялте (22).

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