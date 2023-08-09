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НовостиПроисшествия9 августа 2023 9:03

Названа причина громких звуков в Старом Крыму

Громкие звуки в Старом Крыму объяснили утилизацией боеприпасов
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Громкие звуки в Старом Крыму связаны с утилизацией боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

– Громкие звуки, которые слышали жители Старого Крыма - утилизация боеприпасов на полигоне, – написал он.

Ранее Крючков сообщил, что звуки взрывов, которые слышны в Джанкое, связаны с утилизацией боеприпасов. Советник главы Крыма уточнил, что эта работа велась в селе Вольное. Он призвал людей доверять только официальным источникам информации. Кроме того, Крючков отметил, что звуки взрывов в Октябрьском также связаны с утилизацией боеприпасов.