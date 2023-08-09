В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 270 автомобилей

В очереди со стороны Керчи находится 270 транспортных средств. Время ожидания около часа
Фото: Юлия МАРКИНА
По состоянию на 12:00 9 августа очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 270 машин. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.
– В очереди со стороны Керчи находится 270 транспортных средств. Время ожидания около часа, – говорится в сообщении.
Со стороны Краснодарского края очереди перед пунктом досмотра нет.
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