Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 августа 2023 9:31

В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 270 автомобилей

Со стороны Кубани очереди нет
Дмитрий Коренев
В очереди со стороны Керчи находится 270 транспортных средств. Время ожидания около часа

В очереди со стороны Керчи находится 270 транспортных средств. Время ожидания около часа

Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 12:00 9 августа очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 270 машин. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– В очереди со стороны Керчи находится 270 транспортных средств. Время ожидания около часа, – говорится в сообщении.

Со стороны Краснодарского края очереди перед пунктом досмотра нет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50