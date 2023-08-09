«Фейки фиксируем каждые полчаса»: в Крыму рассказали об информационной атаке ЦИПСО

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В настоящее время ведется массовая информационная атака украинского Центра информационно-психологических операций. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

– Идем массовая информационная атака ЦИПСО. Фейки и вбросы фиксируем каждые полчаса, – написал он.

Крючков призвал жителей доверять только проверенным источникам информации.

Ранее советник главы республики сообщил, что громкие звуки в Старом Крыму связаны с утилизацией боеприпасов. Он уточнил, что эта работа велась на полигоне.

Ранее Крючков сообщил, что звуки взрывов, которые слышны в Джанкое, связаны с утилизацией боеприпасов. Советник главы Крыма уточнил, что эта работа велась в селе Вольное. Он призвал людей доверять только официальным источникам информации. Кроме того, Крючков отметил, что звуки взрывов в Октябрьском также связаны с утилизацией боеприпасов.