Крымчанин получил четыре года колонии за мошенничество на 3,4 млн рублей

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В Керчи 35-летнего местного жителя признали виновным в совершении пяти эпизодов мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Мужчина долгое время занимался продажами машин. Благодаря этому он получил известность среди людей, которые хотят купить или продать машины. К фигуранту обращались жители Керчи. Горожане просили его продать их авто.

– Денежные средства от сделок мужчина присваивал себе, уверяя бывших собственников, что автомобили еще не реализованы, – говорится в сообщении.

Далее потерпевшие обнаруживали, что транспорт продан. Злоумышленник же уверял, что вернет деньги. Однако это продолжалось несколько лет. Житель Керчи продал четыре автомобиля и получил 3,4 млн рублей. Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

– Приговор не вступил в законную силу, – отметили в прокуратуре.