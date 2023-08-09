Крымчанин вырастил наркоплантацию в Кировском районе: его будут судить

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В Кировском районе Крыма местного жителя обвиняют в незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, 49-летний житель села Синицыно в середине мая посеял семена конопли. Он ухаживал за растениями и вырастил 26 кустов. Все эти наркотики мужчина собирался употребить сам. Было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый признал свою вину.

– С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – говорится в сообщении.