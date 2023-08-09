Ялтинцев поздравят с Днем города Нептун и Русалки

Фото: пресс-служба администрации Ялты

В субботу, 12 августа, жителей Ялты поздравят с Днем города Нептун и Русалки. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

В Ялте идет подготовка к празднованию. Павленко подчеркнула, что массовых мероприятий не будет, но состоятся локальные.

– Основные запланировали на 12 августа, – подчеркнула глава курорта.

По ее словам, в 10.00 с катера ялтинцев и гостей поздравят Нептун и русалки. Судно пройдет вдоль пляжей Приморского, Массандровского и «Ялта-Интурист». Павленко рассказала, на пляжах пройдут мастер-классы по раскрашиванию камней, а также пенное шоу. Кроме того, в городе пройдут состязания по поеданию ялтинского лука, перетягиванию полотенца и многое другое. Муниципальные музеи будут работать бесплатно.

– Также бесплатно можно поучаствовать в пеших экскурсиях по старой Ялте, – добавила Павленко.

На площади Советской и Набережной выступят кавер-группы и диджеи. У «квадратного фонтана» кавалеры раздадут дамам 185 цветов. Ровно столько лет исполнится Ялте. Приезжающих на автовокзале встречают оркестром, а уезжающим вручают книгу о городе. Глава администрации добавила, что список мероприятий опубликуют дополнительно.

Павленко рассказала, что ко Дню города обновляют видовую клумбу на набережной. Там высадили тысячу петуний и агератума.

– На днях добавим ярких желто-розовых тонов клумбе с фонтанчиком! Параллельно ремонтируем все цветники в городе, – рассказала Павленко.

Глава администрации также добавила, что Ялта начала получать поздравления с наступающим Днем города.

– Они летят от друзей из разных городов и стран! Выборг, Южно-Сахалинск, Улан-Уде, Ступино, а еще Австрия и немецкий Баден-Баден, – написала глава курорта.