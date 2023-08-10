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НовостиОбщество10 августа 2023 5:11

В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 70 автомобилей

Со стороны Кубани очереди нет
Дмитрий Коренев
По состоянию на 8 утра в очереди со стороны Керчи стоят 70 машин

По состоянию на 8 утра в очереди со стороны Керчи стоят 70 машин

Фото: Юлия МАРКИНА

В пробке перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 70 машин. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– [По состоянию на 08:00] в очереди со стороны Керчи находится 70 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Со стороны Кубани очереди перед пунктом досмотра нет.

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