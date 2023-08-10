В Ханском дворце в Бахчисарае завершили реставрацию шести объектов из 16

Фото: Минкульт Крыма

Министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина проверила ход работ по реставрации Ханского дворца в Бахчисарае. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта РК.

– В комплекс объекта культурного наследия федерального значения «Ханский дворец» входит 16 объектов. Работы завершены в полном объеме на шести объектах: Гробница «Северное Дюрбе», Гробница «Южное Дюрбе», Гробница «Дюрбе Диляры-Бикеч», «Баня Сары-Гюзель», «Надгробная Ротонда», «Екатерининская миля». В стадии приемки выполненных работ находятся четыре объекта: «Соколиная башня», «Конюшенный корпус», «Библиотечный корпус», «Набережная с тремя мостами», – говорится в сообщении.

Фото: Минкульт Крыма

Фото: Минкульт Крыма

Продолжаются реставрационные работы на оставшихся шести объектах: «Графский корпус», «Ханская кухня», «Ханская мечеть», «Гарем», «Главный корпус», «Сады и парковые сооружения».

Реставрация объекта культурно-исторического наследия проводится в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», сумма финансирования составляет 3,6 миллиарда рублей. Завершить работы в полном объеме планируется в 2024 году.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50