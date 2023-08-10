Мужчина сорвался со скалы в Черноморском районе Крыма

Фото: МЧС Крыма

В Черноморском районе Крыма мужчина упал со скалы и получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Инцидент произошел днем 9 августа в окрестностях села Межводное.

– В 14:26 на пульт оперативного дежурного чрезвычайного ведомства поступил сигнал о том, что человек совершил падение со скалы, находится у побережья. Необходима помощь спасателей в его эвакуации из труднодоступного скального участка, – говорится в сообщении.

На место незамедлительно выдвинулась дежурная смена спасателей. Выяснилось, что мужчина, спускаясь со скалы к берегу, не предназначенному для купания, оступился и упал с трехметровой высоты. Он получил травмы различной степени тяжести.

Фото: МЧС Крыма

Фото: МЧС Крыма

Спасатели спустились к мужчине и на носилках доставили к карете скорой помощи, после чего пострадавшего увезли в Черноморскую центральную районную больницу.

Напомним, аналогичный случай произошел 1 августа в Севастополе - мужчина сорвался с высоты в районе дикого пляжа Баунти.

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