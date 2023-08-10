Фото: МЧС Крыма

В Судаке спасли женщину, которую унесло в море на лодке, а также ее семью, застрявшую на скальном выступе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Инцидент произошел вечером 9 августа. В 17:30 капитан рыболовного судна сообщил спасателям, что в районе мыса Меганом в километре от берега в море дрейфует белая лодка с женщиной на борту. На место незамедлительно выдвинулись сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и ГУ МЧС России по Республике Крым.

– Дрейфующая лодка с женщиной была обнаружена вблизи рыболовного судна. Крымские спасатели на катере ГИМС эвакуировали женщину в безопасное место, – говорится в сообщении.

Позже спасатели помогли родственникам спасенной женщины, застрявшим на скальном выступе в районе маяка мыса Меганом.

– Спасатели «КРЫМ-СПАС» при помощи моторной лодки подошли к краю скального выступа, где находились три человека, в том числе один ребенок, и эвакуировали их на плавсредстве в безопасное место, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Фото: МЧС Крыма

Фото: МЧС Крыма

Фото: МЧС Крыма

Отмечается, что медпомощь никому не потребовалась.

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