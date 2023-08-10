Деньги выделили еще 31 региону Фото: Антон ЗАБИРОВ

Крым получит 1,6 млрд рублей на инфраструктурные проекты в качестве специальных казначейских кредитов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

По итогам конкурса отобрали заявки 32 регионов. В общей сложности они получат 75 млрд рублей. Наибольшую сумму – 12,5 млрд рублей – выделили Дагестану, а наименьшую (9,6 млн) – Архангельской области. Крым получит 1,6 млрд рублей.

Как пояснил Хуснуллин, в основном деньги пойдут на модернизацию ЖКХ. По словам вице-премьера, речь идет о системах тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. В общей сложности в 23 регионах реализуют 61 проект.