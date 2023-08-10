Жительница Севастополя 7 раз ударила камнем гостя, который не хотел уходить: мужчина погиб

Горожанку задержали на следующее утро Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Севастополе 49-летнюю местную жительницу признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Трагедия произошла в декабре прошлого года. Женщина выпивала со знакомым в своей квартире. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт. Горожанка потребовала от гостя, чтобы тот покинул ее жилье. Однако мужчина отказался выполнять ее просьбу.

Тогда жительница города-героя вышла на улицу, взяла там камень, а потом как минимум семь раз ударила гостя по голове.

– После этого злоумышленница вытащила мужчину из квартиры и оставила возле подъезда, где он скончался, – рассказали в прокуратуре.

На следующее утро женщину задержали. Суд признал жительницу Севастополя виновной. Горожанку приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.