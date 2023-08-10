В очереди на получение земельных участков в Крыму стоит 15 тысяч человек

Право на получение земельных участков имеют крымчане-льготники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около 15 тысяч человек в Крыму стоят в очереди на получение земельных участков. Об этом КП-Крым сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений республики.

- Общее количество поставленных в очередь на территории республики составляет порядка 15 тысяч, - сообщили в ведомстве.

Право на получение бесплатных земельных участков в Крыму имеют представители льготных категорий: ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; узники и жертвы концлагерей, ветераны и инвалиды боевых действий, а также участники СВО, имеющие регистрацию или постоянно проживающие в Крыму; крымчане, подвергшиеся политическим репрессиям; инвалиды-чернобольцы; многодетные семьи и родители, воспитывающие ребенка-инвалида.

Ранее в этом списке были и семьи, обеспеченность жилой площадью в которых составляла не более 10 квадратных метров на человека. Но с этого года в республике прекратили постановку в очередь такой категории крымчан.

Кроме того, до 1 января 2025 года в Крыму нельзя получить земельный участок в аренду под индивидуальное жилищное строительство. Это связано в «переходным» периодом, который будет действовать до этой даты.

Как отметили в Минимущества, норма обусловлена ограниченным количеством земельных ресурсов в Крыму, выполнением социальных обязательств перед льготниками, а также завершением процедуры оформления земли собственниками, которые получили участки в пользование ранее.