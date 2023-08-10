Севастополец, которому задержали зарплату, чуть не убил работодателя молотком

Ранее мужчину судили за причинение тяжкого вреда здоровью человека Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Севастополе 38-летнего местного жителя обвиняют в покушении на убийство работодателя. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Мужчина занимался строительством дома в СНТ «Маяк-3». В апреле у фигуранта возник конфликт с собственником. Поводом для этого послужила задержка зарплаты. Севастополец схватил молоток и ударил работодателя по голове. К счастью, пострадавший выжил, поскольку ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Нападавшего задержали и заключили под стражу. Ранее мужчину судили за причинение тяжкого вреда здоровью человека.

– Прокуратура направила уголовное дело в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу, – отметили в надзорном ведомстве.