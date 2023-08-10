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НовостиПроисшествия10 августа 2023 17:36

Севастополец, которому задержали зарплату, чуть не убил работодателя молотком

Чуть не убивший работодателя севастополец пойдет под суд
Алексей ЕЛАГИН
Ранее мужчину судили за причинение тяжкого вреда здоровью человека

Ранее мужчину судили за причинение тяжкого вреда здоровью человека

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Севастополе 38-летнего местного жителя обвиняют в покушении на убийство работодателя. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Мужчина занимался строительством дома в СНТ «Маяк-3». В апреле у фигуранта возник конфликт с собственником. Поводом для этого послужила задержка зарплаты. Севастополец схватил молоток и ударил работодателя по голове. К счастью, пострадавший выжил, поскольку ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Нападавшего задержали и заключили под стражу. Ранее мужчину судили за причинение тяжкого вреда здоровью человека.

– Прокуратура направила уголовное дело в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу, – отметили в надзорном ведомстве.