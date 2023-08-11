В Минтопэнерго объяснили резкое сокращение поставок топлива в Крым ограничениями в работе переправы

Поставки топлива в Крым сократились из-за логистики Фото: Олег ЗОЛОТО

В Министерстве топлива и энергетики республики объяснили резкое сокращение поставок топлива в Крым. По данным ведомства, это связано с закрытием железнодорожной части Крымского моста для составов с ГСМ и ограничениями в работе Керченской паромной переправы. Об этом Минтопэнерго сообщило в одной из социальных сетей в ответ на возмущения пользователя.

- Доставка горюче-смазочных материалов в Крым по ж/д мосту прекращена и осуществляется исключительно через паромную переправу с привлечением дополнительной транспортной компании – «Крымская железная дорога». В связи с рисками, движение железнодорожных паромов осуществляется только днем. По этой причине резко сократились поставки топлива в Крым, а также в три раза выросли сроки доставки, - отметили в Минтопэнерго.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что отличие цен на АЗС Крыма от других регионов страны связано с дополнительными затратами на доставку нефтепродуктов на полуостров. При этом государственное регулирование цен на ГСМ законодательством не предусмотрено. А сети крупных нефтедобывающих компаний, которые имеют свою переработку нефти и сеть автозаправок, в Крыму нет.

В то же время в министерстве отмечают, что закупку топлива крымские нефтетрейдеры осуществляют на Санкт-петербургской международной товарно-сырьевой бирже. С апреля этого года оптовые цены на бензины на бирже выросли на 30 %, на дизельное топливо – на 5 %.

- Это также вызывает рост розничных цен на автозаправках, - заявили в профильном министерстве.

Напомним, ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что регион обеспечен ГСМ. Ситуацию с топливом контролирует республиканское правительство. Гоцанюк отметил, что поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95 в Крым будут увеличены.