Крымчанин до смерти избил мать: его посадили на семь лет

Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима Фото: Александр Подгорчук

В Феодосии местного жителя признали виновным в том, что он до смерти избил собственную мать. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Трагедия произошла 8 апреля. Подсудимый находился в хозпостройке. В ходе конфликта мужчина избил собственную мать.

– Он нанес ей несколько ударов руками и ногами в область головы, а также грудной клетки, – говорится в сообщении.

В результате пострадавшая скончалась. Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать срок житель Феодосии будет в исправительной колонии строгого режима.