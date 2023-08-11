Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 августа 2023 9:21

Крымчанин до смерти избил мать: его посадили на семь лет

До смерти избивший мать крымчанин получил 7 лет колонии
Алексей ЕЛАГИН
Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима

Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима

Фото: Александр Подгорчук

В Феодосии местного жителя признали виновным в том, что он до смерти избил собственную мать. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Трагедия произошла 8 апреля. Подсудимый находился в хозпостройке. В ходе конфликта мужчина избил собственную мать.

– Он нанес ей несколько ударов руками и ногами в область головы, а также грудной клетки, – говорится в сообщении.

В результате пострадавшая скончалась. Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать срок житель Феодосии будет в исправительной колонии строгого режима.