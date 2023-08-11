В Крыму столкнулись легковушка и грузовик: пострадали три человека

Всех троих увезли в больницу. Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В пятницу, 11 августа, на автодороге Грушевка – Судак столкнулись грузовик Renault Premium и легковушка Renault Kangoo, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

Авария произошла в 7.45. На шестом километре автодороги Грушевка – Судак столкнулись Renault Premium и Renault Kangoo. В результате ДТП пострадали водитель легковушки и двое пассажиров. На место прибыли спасатели, медики и полицейские.

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность. Кроме того, спасатели помогли медикам транспортировать пострадавших к машине скорой помощи. Всех троих госпитализировали.

– Водитель грузового автомобиля Renault Premium от медпомощи и госпитализации отказался, – говорится в сообщении.