В Керчи обвалилась дорога на улице Чкалова

В ближайшее время это место оградят. Фото: пресс-служба администрации Керчи

В Керчи обвалилось дорожное полотно на улице Чкалова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Святослав Брусаков.

По его словам, на улице Чкалова произошел провал бетонного канализационного коллектора. Это привело к размытию грунта и обвалу дорожного полотна. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Там ввели реверсивное движение. Брусаков подчеркнул, что в ближайшее время место провала оградят, и местный филиал ГУП РК «Вода Крыма» приступит к ремонтным работам.

– Убедительно прошу водителей выбирать альтернативный маршрут движения, – отметил глава администрации.