В Симферополе пройдут ярмарки 12 и 13 августа

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В субботу и воскресенье, 12 и 13 августа, в Симферополе пройдут ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ярмарки проходят каждую неделю. 12 августа торговлю организуют по четырем адресам: на улице Аэрофлотской, 16, на Энергетиков, 2 в поселке Грэсовский, на Героев Сталинграда, 8, а также на Залесской, 97. 13 августа на улицах Мате Залки, 17 и Балаклавской, 119.

В администрации отметили, что покупателям будет доступен широкий ассортимент качественной крымской продукции. Симферопольские власти заверили, что на ярмарках будут на 15-20% ниже рыночных.