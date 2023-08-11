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НовостиОбщество11 августа 2023 17:21

В Симферополе пройдут ярмарки 12 и 13 августа

В администрации заверили, что цены там будут на 15-20% ниже рыночных
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В субботу и воскресенье, 12 и 13 августа, в Симферополе пройдут ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ярмарки проходят каждую неделю. 12 августа торговлю организуют по четырем адресам: на улице Аэрофлотской, 16, на Энергетиков, 2 в поселке Грэсовский, на Героев Сталинграда, 8, а также на Залесской, 97. 13 августа на улицах Мате Залки, 17 и Балаклавской, 119.

В администрации отметили, что покупателям будет доступен широкий ассортимент качественной крымской продукции. Симферопольские власти заверили, что на ярмарках будут на 15-20% ниже рыночных.