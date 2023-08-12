В Севастополе не пожелавший перепарковаться водитель получил топором по руке

Водитель получил удар обухом топора за нежелание пепепарковаться Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Севастополе перепалка двоих водителей переросла в уголовное дело. Как сообщает полиция города-героя, конфликт между мужчинами возник в одном из садовых товариществ. Водитель фирмы по доставке артезианской воды при выполнении заказа перегородил дорогу встречному автомобилю и отказался перепарковать машину пока не закончит процесс перекачки.

- Мужчина направлялся к своему участку и, поскольку, не мог объехать автомобиль с водой, то потребовал перепарковаться. Доставщик отказался выполнить его просьбу и просил ждать до окончания процесса перекачки воды, что не понравилось ожидавшему. Между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого подъехавший водитель достал из багажника топор и ударил своего оппонента обухом по руке, - сообщили в полиции Севастополя.

После удара, водитель из службы доставки воды обратился в больницу, где ему диагностировали перелом, а также в полицию.

Полицейские установили личность нападавшего и задержали его. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье об «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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