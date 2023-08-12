Полиция нашла водителя, который позволил себе езду по тротуару в Симферополе

Инцидент произошел ночью 11 августа. Фото: соцсети

В Симферополе полиция установила личность водителя Chevrolet, который, нарушив правила, позволил себе езду по тротуару. Информация об этом накануне появилась в соцсетях. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, нарушителем оказался 45-летний местный житель.

- 11 августа в 00:10 на ул. Киевской, 137 водитель совершил остановку (движение) транспортного средства по тротуару, чем нарушил п. 12.2 ПДД Российской Федерации,- сообщили в МВД.

В отношении мужчины составлен админпротокол. Его ждет штраф в размере 1 тысячи рублей.

Напомним, в апреле этого года за езду по тротуару ответил другой житель Симферополя. 37-летний водитель Hyundai Solaris не захотел стоять в заторе на улице Воровского и попытался объехать сгрудившиеся машины по пешеходной зоне. Причем это было не первое его подобное нарушение. Сумма штрафа для мужчины составила две тысячи рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50