Власти просят не публиковать видео работы ПВО в Крыму во избежание гибели людей

Власти просят не снимать работу ПВО в Крыму Фото: Надежда ДАЦЮК

Власти Крыма просят местных жителей и гостей полуострова не выкладывать в Сеть видео работы ПВО и не снимать стратегические объекты. Советник главы Крыма Олег Крючков напомнил, что такие действия могут привести к гибели людей.

- Ваш хайп помогает врагу корректировать удары! Просим всех, наконец, понять, что ваше видео, выброшенное в сеть, может привести к гибели людей. И такие случаи уже были,- отметил Крючков.

Напомним, ранее советник главы Крыма сообщал, что факты публикации в соцсетях фото и видео с отражением работы ПВО будут «отслеживаться и жестко пресекаться».

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