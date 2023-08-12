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НовостиОбщество12 августа 2023 12:51

Власти просят не публиковать видео работы ПВО в Крыму во избежание гибели людей

Это помогает врагу корректировать удары, отметил советник главы Крыма
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Власти просят не снимать работу ПВО в Крыму

Власти просят не снимать работу ПВО в Крыму

Фото: Надежда ДАЦЮК

Власти Крыма просят местных жителей и гостей полуострова не выкладывать в Сеть видео работы ПВО и не снимать стратегические объекты. Советник главы Крыма Олег Крючков напомнил, что такие действия могут привести к гибели людей.

- Ваш хайп помогает врагу корректировать удары! Просим всех, наконец, понять, что ваше видео, выброшенное в сеть, может привести к гибели людей. И такие случаи уже были,- отметил Крючков.

Напомним, ранее советник главы Крыма сообщал, что факты публикации в соцсетях фото и видео с отражением работы ПВО будут «отслеживаться и жестко пресекаться».

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