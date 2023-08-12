Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено

Крымский мост снова открыли для автомобилей Фото: Юлия МАРКИНА

По Крымскому мосту возобновили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал с информацией о ситуации на транспортном переходе. По официальным данным, в очереди на мост с обеих сторон стоит почти 1100 автомобилей.

- Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, - говорится в сообщении.

Со стороны Тамани проезда ожидают 436 транспортных средств, со стороны Керчи - 573 машин. Время ожидания составляет порядка двух часов.

Напомним, Крымский мост был несколько раз перекрыт днем 12 августа. Как сообщило Минобороны РФ, около 13 и 15 часов над Керченским проливом была отражена ракетная атака со стороны ВСУ. По Крымскому мосту были выпущены зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные в ударный вариант. Атаку успешно отразили системы ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

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