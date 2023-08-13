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НовостиОбщество12 августа 2023 22:49

Погода на 13 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

КП-Крым узнала, какой будет погода на 13 августа 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Море у берегов Алушты прогрелось до плюс 24 градусов.

Море у берегов Алушты прогрелось до плюс 24 градусов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 августа на Крымском полуострове дождей синоптики не обещают. .

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.

В Севастополе малооблачно. Без осадков. Днем северо-западный ветер 6-11 м/с., тепло 27…29°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +27 …+28°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Малооблачно.

В Алуште +28…+29°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Евпатории +28…+30°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Саках +27…+29°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Керчи +27…+28°, северный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Феодосии +28…+29°, северный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Судаке +29…+30°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Черноморском +27…+28°, северный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Джанкое +28…+30°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Армянске +29…+30°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Ясно.

В Белогорске +27…+28°, северо-восточный ветер 1-5 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +21…+25°, в Азовском до +26°

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