НовостиОбщество 12 августа 2023 22:49

Погода на 13 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

КП-Крым узнала, какой будет погода на 13 августа 2023 года в Крыму и Севастополе