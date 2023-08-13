Тишковец: в Крым придет раскаленный воздух из Малой Азии

В жару хорошо отдыхать на берегу моря. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крым ожидают жаркие будни – в середине недели столбик термометра преодолеет отметку в плюс 32 градуса. Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец также рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму», что в ближайшие дни воздушные потоки принесут на Крымский полуостров раскаленный воздух из Малой Азии.

- В понедельник днем воздух прогреется до плюс 30…35 градусов. Переменная облачность, дождя не будет, северо-восточный ветер до 9 метров в секунду, - озвучил свой прогноз синоптик.

А дальше все по нарастающей, если говорить о температуре воздуха. Под занавес недели будет по-настоящему жарко, до 40 градусов останется совсем чуть-чуть, всего каких-то пара градусов.

- Рекорд для 17 августа был зарегистрирован в 1957 году – это плюс 35 градусов, - напомнил ведущий специалист центра погоды ФОБОС.

Евгений Тишковец пообещал, что в субботу и воскресенье прохладнее не станет.

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