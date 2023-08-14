Огромной дырой в асфальте в Керчи заинтересовалась прокуратура

Фото: пресс-служба администрации Керчи

Прокуратура Крыма организовала проверку по факту обрушения части дороги в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, на улице Чкалова произошел провал бетонного канализационного коллектора. Это привело к размытию грунта и обвалу дорожного полотна. Там ввели реверсивное движение.

Проведение проверки поручили керченской прокуратуре. Сотрудники ведомства оценят то, как содержатся дороги в городе-герое, а также то, как обеспечивается безопасность дорожного движения.

– По результатам проверки будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования, – говорится в сообщении.