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НовостиПроисшествия14 августа 2023 8:23

Огромной дырой в асфальте в Керчи заинтересовалась прокуратура

Прокуратура проводит проверку по факту обрушения дороги в Керчи
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Керчи

Фото: пресс-служба администрации Керчи

Прокуратура Крыма организовала проверку по факту обрушения части дороги в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, на улице Чкалова произошел провал бетонного канализационного коллектора. Это привело к размытию грунта и обвалу дорожного полотна. Там ввели реверсивное движение.

Проведение проверки поручили керченской прокуратуре. Сотрудники ведомства оценят то, как содержатся дороги в городе-герое, а также то, как обеспечивается безопасность дорожного движения.

– По результатам проверки будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования, – говорится в сообщении.