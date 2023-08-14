В Крыму пройдет фестиваль керамики

9 сентября в селе Ароматное Белогорского района пройдет фестиваль керамики «Лепота». Фото: предоставлено организаторами

9 сентября в селе Ароматное Белогорского района пройдет фестиваль керамики «Лепота», сообщает Туристический портал Крыма.

– В программе – мастер-классы по лепке из глины для детей и взрослых, творческая битва керамистов с главным призом – гончарным кругом, – говорится в сообщении.

На фестивале будет работать большая ярмарка. Все желающие смогут приобрести продукцию крымских мастеров: разнообразную посуду, народные игрушки, украшения, текстиль, свечи и многое другое. Организаторы также обещают много народной музыки и розыгрыш подарков.

Мероприятия пройдут на базе эко-комплекса «Бурульча». Начало в 11:00, вход свободный.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50