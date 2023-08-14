Почти 30% выпускников крымских вузов уже трудоустроены

В этом году из вузов Республики Крым выпустились 7322 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году из вузов Республики Крым выпустились 7322 человека, из них 28,7 процента уже фактически трудоустроены. Об этом сообщила замминистра образования, науки и молодежи Республики Крым Оксана Красникова.

– Выпуск вузов в этом году – 7322 человека, фактически трудоустроено уже 28,7%. Из них в рамках целевых договоров обучались 28 человек, продолжат обучение на более высоком уровне 19%. В Вооруженные силы призваны полпроцента выпускников, – цитирует Красникову Крымская газета.

Из колледжей и техникумов Республики Крым в этом году выпустились 10 380 человек, 44 процента трудоустроены (включая самозанятых).

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