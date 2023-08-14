В Крыму убрали 43% посевных площадей льна

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В 2023 году крымские аграрии убрали 43% посевных площадей льна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.

На сегодняшний день удалось намолотить около 24,3 тысячи тонн семян. Руководитель Минсельхоза отметил, что за год средняя урожайность немного увеличилась. По словам главы ведомства, в настоящее время этот показатель составляет 10 центнеров с гектара.

– Наибольшие площади предстоит убрать в Сакском, Раздольненском и Черноморском районах, – рассказал Савчук.

Министр отметил, что самую большую урожайность зафиксировали в Советском районе. Там этот показатель превысил 17 центнеров с гектара. Савчук также напомнил, что в 2022 году в Крыму собрали около 73 тысяч тонн семян. Из них делают высококачественное масло, используемое в различных отраслях промышленности.