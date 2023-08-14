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НовостиОбщество14 августа 2023 15:33

Три улицы Симферополя станут односторонними

Речь об улицах Зои Жильцовой, Генерала Попова и Декабристов
Дмитрий Коренев
В Симферополе улицы Зои Жильцовой, Генерала Попова и Декабристов станут односторонними

В Симферополе улицы Зои Жильцовой, Генерала Попова и Декабристов станут односторонними

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Симферополе улицы Зои Жильцовой, Генерала Попова и Декабристов станут односторонними. Об этом сообщается на сайте администрации столицы Крыма.

– До 5 сентября организация одностороннего движения будет выполнена по ул. Зои Жильцовой – путь следования от Потемкинской (Шмидта) в сторону проспекта Кирова до строения №4 по ул. Зои Жильцовой; ул. Генерала Попова – от проспекта Кирова до бульвара Франко; ул. Декабристов – от бульвара Франко до проспекта Кирова, – говорится в сообщении.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок.

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