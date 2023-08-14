В Симферополе за неделю составили 70 административных протоколов

Нарушителей ждут штрафы Фото: Даниил ОПАРИН

Специалисты департамента административно-технического контроля администрации Симферополя за минувшую неделю составили 70 протоколов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

– За период с 5 по 11 августа составлено 70 административных протоколов, из них 23 – за нарушения Правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления, три – за размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями и 44 – за реализацию товаров и услуг в неустановленных для этого местах, – рассказали в мэрии.

Для пресечения незаконной торговли ежедневно осуществляется дежурство на площади Куйбышева и прилегающих к ней улицах, площади Московской, а с 08:00 до 17:00 – мониторинг на Центральном рынке, Центральном автовокзале, Железнодорожном вокзале и по улицам Героев Сталинграда, Залесской, 60 лет Октября и Павленко.

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