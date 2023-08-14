Получила переломы таза и правой ноги: в Симферополе «Шкода» сбила семилетнюю девочку

Фото: МВД по Республике Крым

В Симферополе семилетняя девочка попала под колеса автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Авария произошла сегодня днем на улице Киевской, в районе дома №52. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Skoda – мужчина 1966 года рождения, двигаясь в сторону улицы Шмидта, сбил девочку 2015 года рождения, которая решила перебежать проезжую часть.

Фото: МВД по Республике Крым

– Несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, где ему диагностировали перелом таза и правой ноги, – сообщили в МВД.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии. Решается вопрос о привлечении родителей девочки к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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