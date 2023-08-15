Керчь вошла в топ-10 популярных древних городов для путешествий в августе

Грифон - визитка Керчи. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Керчь заняла почетное четвертое место в рейтинге старинных городов для отдыха в конце лета. Аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ, которые составили этот список, изучив данные статистики, отметили:

- На первом месте по популярности - столица Татарстана Казань, основанная в 1005 году н.э.

«Серебро» у дагестанского Дербента, «бронза» у Ярославля.

Эксперты также объяснили, что не включили в обзор Москву. Нет там и Севастополя, потому что отбирались города не моложе 1200 года рождения.

Керчь, которая основана около 2600 лет тому назад, претендует на почетное звание самого древнего города нашей страны. Здесь действительно очень много исторических мест и памятников.

Топ-10 популярных старых городов для путешествий в августе (средняя стоимость в рублях ночи):

Казань, 4341;

Дербент, 4407;

Ярославль, 3493;

Керчь, 3243;

Великий Новгород, 3577;

Псков, 3666;

Владимир, 2544;

Суздаль, 7250;

Тверь, 5557;

Кострома, 3532.

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