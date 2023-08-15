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НовостиОбщество15 августа 2023 10:07

Автостанцию в поселке Первомайское отремонтируют к концу ноября

Завершающим этапом станет благоустройство прилегающей территории
Дмитрий Коренев
Фото: «Крым 24»

Фото: «Крым 24»

В поселке Первомайское продолжается капитальный ремонт здания автостанции. Рабочие убрали аварийные конструкции и возвели новые перегородки, сейчас грунтуют и шпаклюют стены.

Параллельно идут работы на кровле, после их завершения рабочие займутся фасадом. Завершающим этапом станет благоустройство прилегающей территории.

– К концу ноября подрядчик завершит капитальный ремонт здания автостанции и прилегающей территории, – передает «Крым 24».

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