Автостанцию в поселке Первомайское отремонтируют к концу ноября

Фото: «Крым 24»

В поселке Первомайское продолжается капитальный ремонт здания автостанции. Рабочие убрали аварийные конструкции и возвели новые перегородки, сейчас грунтуют и шпаклюют стены.

Параллельно идут работы на кровле, после их завершения рабочие займутся фасадом. Завершающим этапом станет благоустройство прилегающей территории.

– К концу ноября подрядчик завершит капитальный ремонт здания автостанции и прилегающей территории, – передает «Крым 24».

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