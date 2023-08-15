В Саках простились с погибшим героем спецоперации

Сергей Галкин - уроженец города Саки. Фото: Александр Овдиенко\Telegram

В Саках простились с героем специальной военной операции Сергеем Галкиным. Печальную новость сообщил мэр города Александр Овдиенко в своем Tg-канале.

Как сообщил градоначальник, Сергей Галкин был любящим мужем, сыном и братом, и заботливым отцом. Слова скорби Александр Овдиенко выразил родственникам и друзьям героя и от имени главы Крыма Сергея Аксенова.

Спасибо тебе за подвиг, Сережа! Низкий поклон. Помним, вечно, - написал мэр Сак.