В Севастополе сгорел частный дом, погибла женщина

Предварительно, к трагедии привело неосторожное обращение с огнем
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В Севастополе при пожаре в частном доме погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.
Трагедия случилась минувшей ночью. В 00:28 очевидцы сообщили, что в районе улицы Морских Пехотинцев (Северная сторона) горит одноэтажный частный дом. Пожарные незамедлительно выдвинулись на место. Открытое горение было ликвидировано в кратчайшие сроки.
– В ходе разбора конструкций была обнаружена женщина без признаков жизни. Огнеборцы вынесли ее на свежий воздух и передали медикам. К сожалению, бригадой скорой медицинской помощи была констатирована ее гибель, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.
В 03:09 пожар полностью потушили. Предварительно, к трагедии привело неосторожное обращение с огнем.
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