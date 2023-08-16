«ЛизаАлерт» Крым: бесследно исчез 12-летний мальчик

Никита Сипко. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Крыму начаты поиски несовершеннолетнего мальчика. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым сообщили:

- Пропал Сипко Никита, 12 лет (2010 года рождения), село Изобильное, город Алушта. С 14 августа 2023 года его местонахождение неизвестно.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Приметы юного крымчанина: 140 сантиметров рост, нормальное телосложение, серо-голубые глаза и светло-русые волосы.

Пропавший мальчик был одет в красную футболку, синие шорты и шлепки.

Если вы видели Никиту Сипко или что-либо знаете о его судьбе, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 700 5452 (звонок бесплатный) или 112.

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